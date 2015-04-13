К должникам за капремонт будут применяться те же санкции, что и за "коммуналку"

Долги за капремонт могут стать препятствием для выезда за рубеж

Взносы за капитальный ремонт включат в единый платежный документ (ЕПД). Об этом M24.ru сообщила представитель департамента капитального ремонта Татьяна Блинова. К должникам будут применяться те же меры воздействия, что и к неплательщикам коммунальных услуг. Речь идет о пенях, штрафах и судебных разбирательствах. Должники, попавшие в "черный список" судебных приставов, не смогут выехать за рубеж, а также взять кредит в банке.

По словам Блиновой, в среднем с 1 июля москвичам придется платить за капремонт 900 рублей в месяц (расчет для двушки площадью 55 кв. метров - M24.ru). "Эту сумму включат в общий счет за коммунальные услуги. Таким образом, отдельно оплатить капитальный ремонт будет невозможно, - пояснила она. - Единый платежный документ не позволяет делать отдельный штрих-код для одной услуги. Соответственно, если жильцы не захотят платить за капитальный ремонт, то у них будут копиться долги за другие коммунальные услуги".

Блинова напомнила, что единый платежный документ за месяц нужно оплатить до 10 числа следующего месяца. "К неплательщикам будут применяться те же меры воздействия, какие применяются к должникам за жилищно-коммунальные услуги: пени, штрафы, бесспорное взимание долга через суд и как крайняя мера - выселение. Кроме того неплательщики могут столкнуться с серьезными проблемами при выезде за рубеж или получении кредита в банке", - сказала Блинова.

25 декабря 2014 года столичное правительство утвердило региональную программу капитального ремонта на ближайшие 30 лет и сумму ежемесячных взносов. Первые квитанции с суммами за капремонт жители столицы получат в июле 2015 года. На 2015 год минимальная сумма взноса составит 15 рублей за квадратный метр в месяц. При этом его размер будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.



С 1 июля москвичи начнут самостоятельно оплачивать капремонт домов

На сегодняшний день, если жильцы вовремя не заплатили за коммунальные услуги, к счету добавляются пени. Размер штрафа будет зависеть от количества дней просрочки, суммы платежа и ставки рефинансирования Центрального банка. На данный момент она равна 15%. Например, для долга в 3 тысячи рублей, просроченного на 30 дней, пени составят 45 рублей. Оплатить услуги ЖКХ и перепроверить свой счет можно на сайте ГКУ "Центр координации ГУ ИС".

Если же жилец не платит за коммунальные услуги более двух месяцев, то управляющая компания имеет право отключить в его квартире горячую воду или электроснабжение. Однако перед этим организация должна уведомить жильца о задолженности в письменном виде. Кроме того УК может подать в суд, чтобы взыскать долг. Тогда должника вынудят оплатить задолженность, пени и судебные расходы. Если неплательщик попытается проигнорировать решение суда, дело передадут приставам. Чтобы взыскать долг, они могут забрать у жильца гараж, машину, дачу или другое имущество, арестовать счета и вклады в банках и ограничить выезд должника за границу. Последняя мера применяется, если задолженность превысила 10 тысяч рублей.

По данным на 1 марта 2014 года, задолженность за услуги ЖКХ в Центральном федеральном округе составила 166 млрд рублей, из которых долги физических лиц — 42 млрд рублей. По данным коллекторского агентства "Секвойя кредит консолидейшн" , жители столицы задолжали 15 миллиардов рублей за услуги ЖКХ. При этом за 2014 год общий объем долга вырос на 30%. Чтобы мотивировать москвичей оплачивать услуги ЖКХ, префектуры планируют поставить телефоны должников на автодозвон. На домашние номера неплательщиков будет поступать порядка 10 звонков в день. Отметим также, что столичные МФЦ оказывают услугу по реструктуризации долгов за ЖКХ, чтобы их было удобнее выплатить. Кроме того, Сбербанк автоматически списывает задолженности со счетов своих клиентов, если дело передают приставам. Аналогичное взаимодействие с ФССП могут наладить в ближайшее время ВТБ 24 и Банк Москвы.

Эксперт фонда "Институт экономики города" Владилен Прокофьев отметил, что долги по ЖКХ передают в суд в крайних случаях. "Гораздо чаще жильцам просто на время отключают свет или воду через три месяца", - отметил он.

По мнению эксперта, из-за включения в ЕПД расходов на капремонт должников больше не станет. "Те, кто регулярно оплачивал коммунальные услуги раньше, продолжат это делать",- полагает эксперт. Он также отметил, что в некоторых городах, например, в Иванове или Владимире, взнос за капремонт никто не оплачивает годами, поскольку он приходит отдельной квитанцией. "Поэтому включение его в единый платежный документ повысит собираемость средств", - подытожил Прокофьев.

Председатель общества защиты прав потребителей "Общественный контроль" Михаил Аншаков, напротив, полагает, что количество должников по коммунальным платежам после увеличения стоимости платежки вырастет примерно на 20%. "Отразится не только добавление в счет взноса за капитальный ремонт, но и общая инфляция", - добавил он.

Что касается самого метода отправки квитанций, то, по мнению эксперта, их следовало бы выставлять отдельным счетом. "В регионах за капитальный ремонт платят плохо не только потому, что их присылают отдельной квитанцией. Там уровень жизни ниже, чем в Москве, и любое дополнение к счетам за коммунальные услуги остро ощущается населением", - пояснил эксперт.

Он также отметил, что фактически долг за коммунальные услуги может накапливаться гораздо дольше, чем два месяца, чтобы житель стал невыездным. "Во-первых, не все управляющие компании подают в суд сразу же по прошествии двух месяцев, во-вторых, чтобы включить неплательщика в "черный список", может потребоваться до года. Должны пройти все суды, потом решение суда должно быть не исполнено - это все требует довольно много времени", - отметил эксперт. Если за время судебных процедур должник оплатит счета, то процесс прекратится и его имя не появится в списке приставов.