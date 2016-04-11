В подъездах московских домов повесят график ремонта лифтов

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В подъездах столичных домов повесят график работ по ремонту лифтов. Об этом mos.ru сообщил заместитель гендиректора по новой технике, промышленной безопасности, охране труда и сертификации МГУП "Мослифт" Алексей Рожков.

По его словам, соответствующий график был направлен в ГБУ "Жилищник" в конце марта. Объявления о предстоящем ремонте развесят у порядка 120 тысяч лифтов, принадлежащих городу.

"Мы делаем квартальный план на каждый лифт по срокам выполнения техосмотра. В соответствии с регламентом выполняем четыре вида работ: раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода и раз в год", – пояснил заместитель главного инженера МГУП "Мослифт" Анатолий Коваль.

Ежемесячно специалисты проверяют состояние цепей безопасности, работу привода дверей, кнопок вызова, тормозного устройства и и проводят визуальный осмотр станции управления.

"Москва в цифрах": Замена лифтов в жилых домах

Раз в квартал и раз в полгода лифты тестируют обширнее: смотрят шахты в домах, которые обслуживают ДЕЗы и "Жилищник", а также в ведомственных домах.

Один раз в год проводится максимальный объем работ, позволяющий подготовить лифт к техническому освидетельствованию. Во время такого ремонта проверяют все лифты и даже проводят их испытания.

Напомним, в этому году в столице заменят почти четыре тысячи лифтов. Всего в течение первых трех лет программы капремонта планируется поменять восемь тысяч лифтов в 1569 домах.