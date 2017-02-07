Муниципальные депутаты добиваются продления программы сноса пятиэтажек в Москве

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Муниципальные образования города Москвы обратились к Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность продления программы сноса пятиэтажек.

Во время съезда муниципальные депутаты отметили, что при осуществлении контроля за ходом проведения капитального ремонта отдельных домов возникли трудности. Пятиэтажки 1960-х годов постройки имеют конструктивные особенности, которые не позволяют провести капитальный ремонт без создания для жителей дискомфорта.

"Программа, которая была в Москве, большая, мощная, хорошая по сносу пятиэтажек, закончена. И вот, посоветовавшись со многими руководителями муниципальных округов, мы обращаемся к правительству Москвы: возможна ли разработка новой программы по сносу пятиэтажек? Это было бы сегодня очень нужно и очень полезно", – сообщил глава муниципального округа Пресненский Петр Петров, обращаясь к Сергею Собянину.

Глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин, присутствующий на заседании, согласился, что проблема острая и актуальная, однако отметил, что город не располагает возможностями для оперативного решения. "Программа заканчивается, и нужно понимать, какие существуют сегодня серьезные проблемы. Первая проблема - это отсутствие стартовой площадки. Вторая сложность: часть жителей категорически не хотят переезжать из этих домов. До 20 процентов всей программы уходит в суды. За счет этого затягивается программа по переселению. Да, большинство людей хотят переехать, но есть и другие. Третья проблема: на сегодняшний день программа требует колоссальных ресурсов. Если посмотреть на АИП (Адресную инвестиционную программу), скажем, 2010 года, то порядка половины ресурсов мы тратили на эту программу расселения пятиэтажек, и очень мало тратили на транспорт. Сегодня же 70 процентов всех наших денег идет на решение транспортной проблемы в масштабах города, и программа расселения гораздо уже сегодня, чем транспорт. Город тратит примерно 300 миллиардов на метро, на дороги, на железную дорогу. Поэтому на данный момент продление программы расселения пятиэтажек практически нереализуемо в сегодняшних условиях. Это требует каких-то неординарных решений", – добавил он.

Несмотря на такую позицию, депутаты приняли обращение к правительству Москвы, в котором говорится о том, что данную проблему должны начать решать в ближайшее время.