Уилл Смит сыграет джинна в ремейке "Аладдина" студии Disney

Джинн. Кадр из мультфильма "Аладдин" (1992)

Американский актер и режиссер Уилл Смит начал переговоры о роли джинна в готовящемся фильме-мюзикле по мультфильму "Аладдин" студии Disney, сообщает Deadline. Работа над новым фильмом стартует в июле.

По информации издания, предложение Уилл Смит получил от Гая Ричи, который выступит режиссером фильма. Ранее актер получил предложение сыграть в фильме "Дамбо" по другому классическому анимационному фильму Disney от его режиссера Тима Бертона.

Как и недавняя "Красавица и Чудовище", "Аладдин" станет практически абсолютной копией мультфильма. Сценарий оригинального фильма 1992 года переработал сценарист Джон Огаст ("Большая рыба").

В марте комикесса Дэни Фернандес опубликовала в своем Twitter объявление о наборе актеров для нового фильма. Требования "ближневосточный тип внешности" и "умение танцевать и петь" натолкнули журналистов The Hollywood Reporter на мысль, что речь может идти о ремейке "Аладдина", позже она получила подтверждение.

По данным Deadline, съемки займут как минимум полгода. Снимать начнут в Великобритании в июле и закончат уже в начале 2018 года. Дата премьеры пока не сообщается.