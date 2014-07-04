Гайдай наизнанку: кто снимает ремейки советских фильмов

Кадр из фильма "Кавказская пленница!"

Во всех странах существует тенденция снимать ремейки старых картин – и спецэффекты получше, и картинка четче. В Америке принято переснимать японские картины, а в России – советские. Такие ленты любят снимать не просто под копирку, а добавлять в них современный акцент.

И все бы ничего, но шутки - в большинстве своем - взяты будто бы из американских комедий 1990-х. Это, конечно, сводит на нет всю романтику советского времени. Однако "народу нравится" - люди любят поностальгировать. И посмеяться. И конца-края старым фильмам, которые могут и хотят переснять, нет. Так, в скором времени начнутся съемки новой картины "А зори здесь тихие", а 28 августа в российский прокат выйдет новая "Кавказская пленница".

M24.ru выбрало пять ремейков советских фильмов, которые так или иначе копируют оригинальные киноленты.

"Кавказская пленница!"

Последний российский ремейк – "Кавказская пленница!" Максима Воронкова является квинтэссенцией жанра. В соцсетях уже давно бурлит волна негодования, а ведь люди просто посмотрели трейлер. Непонятно зачем, но главные герои странным образом похожи на оригинальных. Как в "Звездных войнах" и "Космобольцах", но там-то это хоть смешная пародия, а здесь - полное копирование фильма.

Те же Трус, Бывалый и Балбес, но проигрывающие хотя бы потому, что это не Вицин, Моргунов и Никулин. Товарища Саахова в картине сыграл Геннадий Хазанов. Также здесь угадываются переделанные, ставшие крылатыми диалоги и фразы, придуманные Гайдаем: "Бамбарбия. Кергуду!", "Красавица, аспирантка, еще и спортсменка-экстремалка". Кстати, бюджет картины – 3,5 миллиона долларов.

Кадр из фильма "Кавказская пленница!"

"Ирония судьбы. Продолжение"

Новая "Ирония судьбы" Тимура Бекмамбетова, вышедшая на экраны в 2007 году, поставила абсолютный кассовый рекорд для нашего фильма – она собрала в российском прокате почти 50 миллионов долларов. Больше нее собрал лишь "Сталинград" Федора Бондарчука в 2013 году – примерно 51,7 миллиона долларов.

Это сиквел-ремейк, в котором знакомые всем события происходят уже с детьми героев оригинальной картины. Та же традиция 31 декабря ходить в баню, нарушенная Женей Лукашиным, приводит к тому, что вместо него приглашают его сына Костю (Константина Хабенского). Выпив, Костя приходит в себя в незнакомой квартире, а девушка Надежда уже направила на него баллончик с слезоточивым газом.

Многим картина запомнилась обилием рекламы. Удивительно, но всего у фильма на этапе производства было 48 сценариев. Кстати, Эльдар Рязанов вновь сыграл в новой картине роль авиапассажира, на которого наваливается пьяный Лукашин (в первом фильме это был Евгений Лукашин, а в новом – Костя Лукашин). Ну и, конечно же, не обошлось без Безрукова – он играет Ираклия, жениха Нади.

Кадр из фильма "Ирония судьбы. Продолжение"

"Служебный роман. Наше время"

Комедия 2011 года "Служебный роман. Наше время" является ремейком картины 1977 года "Служебный роман" Эльдара Рязанова. При бюджете в пять миллионов долларов лента собрала в прокате почти 12 миллионов рублей. Снял ремейк в 2011 году режиссер Сарик Андреасян.

В ремейке звучат те же имена, а профессии главных героев переработаны на новый лад: Людмила Калугина - владелица рейтингового агентства, а Анатолий Новосельцев - финансовый аналитик, байкер и отец двоих детей. Опять же, герои не обладают той харизмой. Так, Самохвалов, выдававший за свои стихи Пастернака, цитирует Ноганно: "Гребаный насос, Жора, где ты был?".

Кадр из фильма "Служебный роман. Наше время"

"Джентльмены, удачи!"

Ремейк картины Александра Серова 1971 года, с запятой и тем же с восклицательным знаком, вышла в 2012 году. Режиссеры Александр Баранов и Дмитрий Киселев взяли оригинальный сюжет и перекроили его так, что теперь аниматор детского центра – хипстер, а его двойника, вора и убийцу зовут Смайлик (он вроде как улыбается перед тем, как отпустить жертве все грехи).

Удачное нововведение, которое отчасти спасает картину - молодая лейтенант полиции Ирина Славина (Марина Петренко). Из банальностей можно отметить то, что роли двойников играет Сергей Безруков. А из глупостей – закадровый голос, объясняющий то, что российскому человеку и так понятно. Ну и то, каким бандитским словам учат хипстера: "лох", "козел" и прочие, используемые разве что в школе.

Кадр из фильма "Джентельмены, удачи!"

"Человек с бульвара Капуцинок"

Алла Сурикова сняла в 2009 году "Человек с бульвара Капуцинок" - ремейк и сиквел фильма 1987 года "Человек с бульвара Капуцинов". Стоит отметить, что бюджет новой картины составил 108 миллионов рублей.

По сценарию в начале XXI века в Россию приехала Маша Фест (Мария Миронова), внучка того самого Джонни Феста - главного героя "Человека с бульвара Капуцинов".

Мария, так же как и ее дед, приехала снять хорошее кино. Ей привозят деньги для фильма, однако местные бандиты узнают о них, и решают ее обобрать. Причем говорят они фразами героев оригинала, которых играли Леонид Ярмольник и Михаил Боярский.