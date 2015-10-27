25-й альбом Дэвида Боуи выйдет в январе 2016 года

Фото: instagram.com/davidbowie

Стала известна дата релиза нового альбома Дэвида Боуи Blackstar. Пластинка выйдет 8 января 2016 года – в день рождения музыканта. А первый сингл появится в сети уже 20 ноября текущего года.

"Возможно, этот диск станет самым странным", – описал новый альбом сам Боуи.

Информация появилась в официальном аккаунте музыканта в Instagram. В комментарии в нему говорится, что этот альбом не является частью театрального проекта Боуи Lazarus.

Для своих поклонников Боуи подготовил еще один сюрприз, написав главную музыкальную тему британского телесериала The Last Panthers, которая стала первой его работой для кино и телевидения за последние 20 лет. Последний альбом исполнителя The Next Day вышел в 2013 году, а до этого – лишь в 2003-м.