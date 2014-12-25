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Общество

25 декабря 2014, 09:47

Католики всего мира отмечают Рождество

религия Рождество католики

Фото: ТАСС/Павел Головкин

25 декабря католики всего мира отмечают Рождество Христово. В столице в кафедральном соборе Непорочного зачатия состоялось ночное праздничное богослужение, сообщает телеканал "Москва 24".

Службу провел глава российских католиков Паоло Пецци. Она прошла на русском и польском языках. Сегодня вечером в соборе состоится традиционная рождественская мистерия, главными героями которой станут сами прихожане.

С 26 декабря по 10 января собор станет местом проведения музыкального фестиваля "Мистическое Рождество", в ходе которого свое мастерство покажут лучшие органисты мира.

25 декабря Рождество празднуется по Григорианскому календарю. В этот день главный христианский праздник отмечают католики, протестанты и некоторые другие ответвления христианской церкви. Всего в России католическое Рождество отмечают примерно 6 процентов граждан страны.

Православные празднуют Рождество Христово 7 января. Это связано с тем, что в 1582 папа римский Григорий XIII ввел новую систему летоисчисления, тогда как православные придерживаются юлианского календаря.

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