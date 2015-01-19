Кто и зачем принимает участие в крещенских купаниях

В Москве прошли крещенские купания

В ночь с 18 на 19 января в России прошли крещенские купания. Корреспондент m24.ru побывала на купаниях на Площади революции, и пообщалась с теми, кто уже искупался и людьми из очереди в купель.

Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата: "Эта традиция, скорее, народная, чем церковная. В храмах в эти дни освящается вода, ее пьют, ей кропят жилища, а погружение в холодную воду – это наши русские национальные особенности. Традиция интересная, для здорового человека в ней ничего плохого нет, но сугубо церковной я бы ее не назвал. Конечно, человек должен соотносить намерение искупаться в ледяной воде со своим здоровьем, ну а как он при этом будет одет, не так важно. Наверное, как он обычно одевается, когда купается в море или реке. Только надо не забыть, что зимой холодно, и следует сразу вытереться и переодеться".



Александр Карбышев, играет Ленина

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

"Когда душа горячая, не холодно. Я смываю грехи всей партии. Купаюсь в первый раз, очень много грехов скопилось у коммунистов, поэтому я их отмываю. Меня как лидера бросили туда".

Один из журналистов отмечает, что настоящий Ленин не умел плавать: "Он не плавал, он выплывал из той ситуации, которая вокруг него складывалась из-за капиталистического окружения".

Молодой человек, живет в Швейцарии

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

"Сейчас не холодно, до этого два часа стоял в очереди, очень было холодно. А после купели вообще просто жарко, я советую. Для меня это первый раз. Я пришел в эту купель, потому что бабушка посоветовала, я сегодня был в семидесяти километрах от Москвы в селе Петровское, и там тоже люди окунались. Я живу в Швейцарии, но в следующем году тоже планирую приехать на купания. Мои знакомые европейцы не знают об этой традиции, у них не принято".

Александр Ведищев, депутат

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

"Эта купель проверенная, здесь можно окунаться, а в остальных бактерии всякие. Стою в очереди сюда минут двадцать. Да я хоть всю жизнь готов простоять, в купель обязательно нужно. Надо чаще ходить в церковь, приобщаться, грехи отпускать".

Алексей и Александра

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Алексей: "Окунаюсь в первый раз, заранее никак не готовился. Стоим в очереди минут десять, готовы стоять до того момента, пока я не окунусь. Мне совсем не страшно".

Александра: "Я не буду окунаться. Меня немножко поуговаривали, но недостаточно, как видите. У меня даже принадлежностей для купания с собой нет".

Константин Валерьевич, плотник

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

"Где-то года два назад я окунался у себя в родном городе в освещенном колодце в двадцать пять градусов мороза. И я вам скажу – здоровье поправляет обалденно. Дело в том, что у меня гайморит был, и он излечился. Сейчас стою в очереди час или уже два. Вы понимаете, мы люди савдеповские, поэтому очереди для нас – ерунда".

Никита, студент МГППУ

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

"Стою уже, наверное, минут сорок. Купаюсь не в первый раз, но тут впервые, мне от дома недалеко идти. Окунаться не боюсь, там тепло. После купания телу достаточно комфортно. Заболеть не страшно – если будешь постоянно окунаться, станешь, наоборот, здоровым".

Михаил и Татьяна, инженеры технической поддержки

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Михаил: "В прошлом году была попытка, мы проезжали мимо купели, но силы, так сказать, не позволили окунуться. А теперь уж сам Бог велел попасть на купания. Эта вода – очищающая, она не повредит".

Татьяна: "Мы сюда сами пришли, я хотела искупаться еще года два назад, но что-то мне мешало решиться. А сейчас собралась с духом, сагитировала друзей, мужа. Я очень волнуюсь, но чувствую ответственность, что собрала народ, и думаю, что просто должна окунуться".

Андрей Миронов, повар

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

"Стоим около получаса, готовы простоять еще даже два часа, лишь бы только искупаться. В этом году уже купался в холодной воде, но специально к крещенским купаниям не готовился. Сейчас, думаю, будет очень легко, потому что тепло. Страха никакого, было бы желание, тем более такой день, бояться нечего. Здесь лучше, чем в речке. В прошлые годы купался в других местах – в Малинниках и Сергиевом Посаде – там намного страшнее и холоднее".

Катерина, студентка иконописного факультета (на фото слева) и Надежда, пенсионер, пока работает

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Катерина: "Я уже стою больше сорока минут. Не холодно, хотя начинает морозить к вечеру. Я в первый раз. Люди, которые пришли со мной, купаются уже не впервые. Я не боюсь, потому что холода нету. Тут еще и чай наливают, он греет. Крещение – это начало христианской жизни. Начинается все с крещения, с принятия духа, а без духа нету ничего, церкви".

Надежда: "Я раньше купалась, потом лет десять не купалась. Сейчас решила вновь окунуться. Купание в крещенскую ночь, прежде всего, дает здоровье".

Екатерина Кадушкина