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Общество

05 августа 2016, 13:47

LIVE: историк религии о многоликой богине-матери (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

религия прямые трансляции Мослекторий история смотреть онлайн на m24.ru

Фото: m24.ru/Александр Авилов

7 августа в Институте журналистики и литературного творчества состоится первая лекция из авторского курса, посвященного культам Великой богини, концептам и образам женских божеств. Читает – историк религий Иван Негреев.

В культуре древнего мира распространен образ Великой богини-матери. У нее много изображений и имен, в том числе – Исида, Иштар, Астарта, Деметра, Кора и Гера в Греции, Атаргатис, Церера и Кибела в Риме, Махадеви или Шакти в Индии. Иван Негреев поможет слушателям проследить развитие культа от палеолита и мегалита до стран Переднего Востока, индоевропейской культуры и Древней Индии. Историк расскажет, кто и как служил богине, какие жертвоприношения она принимала и как наказывала и поощряла.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 7 августа в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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