Российские евреи приготовят самую большую в Европе мацу к празднику Песах

Фото: m24.ru

Российские евреи изготовят самую большую мацу в Европе 19 апреля. Мероприятие приурочено к празднику Песах, сообщает пресс-служба Федерации еврейских общин России.

Диаметр мацы составит около полутора метров. Исполинскую мацу выпекут к "Пасхальному марафону" – отъезду молодых раввинов в регионы для проведения традиционных праздничных трапез в общинах.

В этом году марафон пройдет в 37 городах России. В путешествия отправятся более 70 раввинов. Ожидается, что в праздничных мероприятиях примут участие более 50 тысяч человек.

Всего в этом году в российские еврейские общины завезут около 100 тонн мацы.

Песах – это восьмидневный праздник весны и свободы. Он начинается накануне 15 дня месяца Нисана по еврейскому календарю. Праздник посвящен исходу евреев из Египта.