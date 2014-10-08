По московским меркам: Самая низкая точка столицы

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Где в Москве эстакада-рекордсмен? Какая картинг-трасса в городе длиннее других? Самая крупная букмекерская контора столицы — это...? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Москва – холмистый город, здесь можно встретить достаточно существенные перепады высот. Самая низкая точка столицы — 114,2 метра над уровнем моря — находится в районе Капотни, неподалеку от Бесединского моста. Здесь Москва-река вытекает за город, в Мещерскую низменность.

В 17 километрах от этого места, в районе станции метро "Теплый Стан", находится самая высокая точка столицы, о которой мы уже писали. Перепад между этими пиковыми для города точками составляет порядка 140 метров, а расстояние между ними — 17 километров.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Однако в Москве можно найти места, где большие перепады высот свойственны близкорасположенным друг к другу участкам. Так, например, Воробьевы горы возвышаются над рекой на 70 метров, при этом между кромкой берега и руслом расстояние равно лишь 400 метрам. Чуть меньший перепад зафиксирован между Крылатскими Холмами и Фили-Кунцевским лесопарком.

В мировом масштабе рекордсменом по низкому расположению является самое соленое озеро на планете — Мертвое море. Его берег и водная гладь располагаются на 422 метра ниже уровня моря.