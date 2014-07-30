Ремонт 50 площадок на ВДНХ завершат к 1 августа - Погребенко

"Интервью": Владимир Погребенко рассказал о праздновании юбилея ВДНХ

Ремонт 50 площадок на ВДНХ будет завершен к 1 августа. К концу года планируется восстановить более 100 объектов на территории выставки, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" генеральный директор ОАО "ВДНХ" Владимир Погребенко.

По его словам, сейчас на ВДНХ освобождены все исторические павильоны, которые изначально были предусмотрены под музейно-просветительские цели.

"По центральной аллее сейчас можно пройтись и наслаждаться видом павильонов, а не каких-то шашлычных. Кроме того, внутри павильоны зачищены, и не просто освобождены от торговцев. Демонтированы все надстройки, пристройки и нагромождения, которые там существовали", - сказал Погребенко.

Также теперь любой желающий совершенно спокойно может попасть из Останкинского парка на ВДНХ или из Ботанического сада на ВДНХ и наоборот.

"Вход абсолютно свободный. Вы можете перемещаться из одной территории в другую. Кроме того, организованы пешеходные велосипедные маршруты. То есть можно взять велосипед на ВДНХ, поехать в парк Останкино и там его оставить", - добавил Погребенко.

Как изменится ВДНХ после реконструкции

Напомним, 29 июля Сергей Собянин сообщил, что Останкинский парк объединяется с ВДНХ. Таким образом в Москве появится крупнейший городской парк, объединяющий в себе территории ВДНХ, Останкинского парка и Главного ботанического сада.

ВДНХ в этом году отметит 75-летие. В честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений. Треть выставки занимает большая пешеходная зона, в августе там появятся велодорожки и велопарковки.