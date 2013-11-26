На Живописной и Нагатинской улицах реконструируют трамвайные пути

Фото: ИТАР-ТАСС

На Нагатинской и Живописной улицах реконструируют трамвайные пути протяженностью около 8 километров. Данные участки путей расположены отдельно от проезжей части улицы и проходят по старой трассе.

Ремонтные работы на Нагатинской улице будут проходить в круглосуточном режиме с перекрытием движения, на Живописной улице реконструировать трамвайные пути будут в ночное время после закрытия движения трамваев и выходные дни. Во время проведения работ будут изменены маршруты трамваев и организованы специальные компенсирующие автобусы, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

"Для улучшения эффективности эксплуатации трамвайных линий в столице планируется внедрить новую систему организации движения транспорта с приоритетным движением трамвайных вагонов нового поколения. Необходимым условием для эксплуатации нового подвижного состава является устройство остановочных спецплатформ, которые приспособлены для удобства пользования трамваем маломобильными группами населения", - пояснил председатель ведомства Игорь Солонников.

Так, на Нагатинской улице будут построены посадочные платформы высотой до 30 сантиметров на уровнем проезжей части, а также специальные пандусы для схода. В общей сложности на Нагатинской улице оборудуют 9 трамвайных и 3 автобусных площадки.

Кроме того, в результате проведенной экспертизы стоимость реконструкции участка трамвайных путей на Живописной улице снижена вполовину на 240 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы.