Шпиль на здании МИД начали разбирать

Шпиль начали разбирать на здании министерства иностранных дел на Смоленской-Сенной площади, передает телеканал "Москва 24". На высотке идет реконструкция. Разбирать шпиль будут в несколько этапов.

Представитель МИД РФ Владимир Потапкин рассказал телеканалу, что для здания должны будут собрать новую конструкцию, облицевать ее и завершить красивым навершием. Собранный шпиль будет полностью повторять исторический. А ближайшие полгода МИД проведет без привычной для глаз "верхушки".