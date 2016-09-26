Шпиль на здании МИД начали разбирать

Шпиль начали разбирать на здании министерства иностранных дел на Смоленской-Сенной площади, передает телеканал "Москва 24". На высотке идет реконструкция. Разбирать шпиль будут в несколько этапов.
Представитель МИД РФ Владимир Потапкин рассказал телеканалу, что для здания должны будут собрать новую конструкцию, облицевать ее и завершить красивым навершием. Собранный шпиль будет полностью повторять исторический. А ближайшие полгода МИД проведет без привычной для глаз "верхушки".
С этим событием связана распространенная городская легенда – установить шпиль распорядился сам Иосиф Сталин, рассказал историк города Москвы Филипп Смирнов. Связано это было якобы с тем, что здание слишком напоминало образцы американской архитектуры тех лет. Шпиль после закрытия сметы и завершения строительства пришлось делать из подручных материалов: легких металлических листов и фанеры.
Недавно здание обследовали и выяснилось, что его верхушка нуждается в реконструкции. Некоторые элементы проржавели насквозь. Новая башня будет полностью повторять историческую, но сделают ее из более прочных материалов.