26 сентября 2016, 17:07

Шпиль на здании МИД начали разбирать

Шпиль начали разбирать на здании министерства иностранных дел на Смоленской-Сенной площади, передает телеканал "Москва 24". На высотке идет реконструкция. Разбирать шпиль будут в несколько этапов.

Представитель МИД РФ Владимир Потапкин рассказал телеканалу, что для здания должны будут собрать новую конструкцию, облицевать ее и завершить красивым навершием. Собранный шпиль будет полностью повторять исторический. А ближайшие полгода МИД проведет без привычной для глаз "верхушки".

Изначально высотка для Министерства внутренних дел была спроектирована с плоской крышей. Никакого шпиля архитекторы на ней устанавливать не планировали. Он появился только в 1951 году.

С этим событием связана распространенная городская легенда – установить шпиль распорядился сам Иосиф Сталин, рассказал историк города Москвы Филипп Смирнов. Связано это было якобы с тем, что здание слишком напоминало образцы американской архитектуры тех лет. Шпиль после закрытия сметы и завершения строительства пришлось делать из подручных материалов: легких металлических листов и фанеры.

Недавно здание обследовали и выяснилось, что его верхушка нуждается в реконструкции. Некоторые элементы проржавели насквозь. Новая башня будет полностью повторять историческую, но сделают ее из более прочных материалов.

реконструкция МИД культурное наследие строительство и реконструкция

