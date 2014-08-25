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Мэр Москвы

25 августа 2014, 20:40

Собянин открыл пешеходную зону на Маросейке и Покровке

реконструкция пешеходные зоны Покровка Сергей Собянин Маросейка

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Новую пешеходную зону на улицах Покровка и Маросейка открыл 25 августа Сергей Собянин. По словам мэра, в столице появился еще один интересный прогулочный маршрут, который вдохнет новую жизнь в этот уголок старой Москвы.

"С небольшим разрывом после Пятницкой мы запускаем Маросейку и Покровку, такую же по объёму, по протяженности улицу. Такую же историческую, наполненную памятниками архитектуры, историей, красивыми зданиями, - рассказал Сергей Собянин. - Но эта улица позволяет через Новую площадь выйти на Никольскую и с Никольской – на Красную площадь".

На Маросейке и Покровке открылись пешеходные зоны

Мэр Москвы отметил, что теперь с Красной площади через открытые для туристов Спасские ворота можно дойти до Садового кольца практически исключительно по пешеходным улицам. Таким образом у москвичей и гостей столицы появляется новое пространство для прогулок, для общения.

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Открывая пешеходную зону, Собянин сообщил собравшимся жителям, что постепенно в порядок приведут всю историческую часть города. "С чего-то надо начинать, - пояснил он, - поэтому начали с тех улиц, которые наиболее популярны".

Организация пешеходной зоны на Покровке и Маросейке стала очередным примером комплексного подхода к обустройству московских улиц. Проект превратил улицы с 3-4 полосами одностороннего движения шириной от 11,4 до 14,9 метров в комфортное пространство для автомобилистов и пешеходов. Проезжую часть сузили до 7-10 метров, оставив 2-3 полосы для автотранспорта, а тротуары расширили до 3,6-4 метров и вымостили гранитом.

Кроме того, на пешеходной зоне установили новые фонари, вазоны, урны, велопарковки, убрали с фасадов зданий и уличного пространства 465 линий кабеля и демонтировали 540 незаконных вывесок. Фасады 111 особняков, в том числе памятников культурного наследия, отремонтировали за счет городского бюджета и средств собственников. 19 построек оборудовали художественной подсветкой. Благоустроены не только сами улицы, но и территории 56 прилегающих к ним дворов.

За последние годы были выполнены или завершаются комплексные реставрационные работы на 8 памятниках старины. За счет городского бюджета реставрируются:

  • церковь Косьмы и Дамиана рубежа XVIII-XIX веков на Маросейке, д. 14/2, стр. 3;
  • храм Троицы Живоначальной на Грязях XVIII-XIX веков на Покровке, д. 13, стр. 1;
  • усадьба Шувалова XVIII-XIX веков на Покровке, 38А;
  • колокольня церкви Иоанна Предтечи в Казенной слободе XVIII века на Покровке, д. 50/2, стр. 17;
  • церковь Воскресения в Барашах XVIII века на Покровке, д. 26/1, стр. 1;
  • особняк конца XVIII века на Покровке, д. 3/7, стр. 1А.
В церкви Николы в Кленниках XVII века и доме XVIII века (здания 5 и 17 по Маросейке) реставрацию проводят за счет собственников и пользователей.

Покровка и Маросейка

Старая московская улица Покровка была названа в честь расположенной на ней церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Садех, хотя сам храм разобрали уже более двух столетий назад.
В XVII веке отрезок в начале Покровки превратился в отдельную улицу, которая получила название Маросейка в честь расположенного на ней Малороссийского подворья. Маросейка до наших дней сохранила "дипломатический характер", но теперь здесь находятся посольства Белоруссии и Армении.
Маросейка и Покровка ценны тем, что представляют собой почти нетронутый временем уголок старой московской застройки. Здесь уцелели небольшие двухэтажные домики и городские усадьбы, известные московские церкви. На улицах находится 48 объектов культурного наследия, взятых под государственную охрану.

Где появятся новые пешеходные зоны

Маросейка и Покровка - отнюдь не единственная прогулочная зона, обустроенная в Москве. Напомним, что в прошлом году были благоустроены три пешеходные зоны в районе Замоскворечье: на Тверском проезде, а также на Никольской улице и Большой Дмитровке. Кроме того, работы проводились на Крымской набережной и территории парка искусств МУЗЕОН. M24.ru сообщало, что до конца 2014 года в столице появится примерно 100 километров маршрутов для пешеходов. В планах столичных властей создание маршрута от площади Гагарина до Киевского вокзала, который станет самой длинной пешеходной зоной Европы. Также есть проекты 36 территорий для пеших прогулок за пределами Центрального округа.

Сергей Собянин открыл новую пешеходную зону на Пятницкой улице

Сергей Собянин совсем недавно, 22 августа, открыл пешеходную зону на Пятницкой улице. Во время осмотра Пятницкой улицы мэр объявил о старте новой программы "Моя улица", в рамках которой будут благоустроены проспекты и переулки столицы.

В Москве стартует программа "Моя улица"

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