Реконструкция стадиона "Динамо" завершится в 2017 году - Хуснуллин

В стену стадиона "Динамо" заложили памятную капсулу

Реконструкция стадиона "Динамо" завершится в 2017 году, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, который принял участие в церемонии закладки памятной капсулы в основание исторической Западной трибуны комплекса.

"Я думаю, 2017 год у нас будет довольно удачным. Это прекрасный проект: две арены, отдельный комплекс спортивных сооружений на 63 тысяч квадратных метров. То есть у нас появляется такой полноценный спортивный кластер. Это мирового уровня комплекс", - заявил Хуснуллин.

Отметим, что на территории "Динамо", который получил название "ВТБ Арена Парк", реконструируют центральный стадион, а также построят академию спорта, городской квартал и спортивный парк.

Центральный стадион "Динамо" объединит под одной крышей малую и большую спортивную арены, музей "Динамо", досугово-развлекательный комплекс и подземный паркинг на 733 машино-места. Большая и малая арены на 26 тысяч человек и на 11-14 тысяч человек, соответственно, могут использоваться в качестве хоккейной, баскетбольной или концертной площадки.

Крыша стадиона будет выполнена из специальных светопрозрачных материалов. Открытие стадиона в 2017 году планируется приурочить ко дню рождения легендарного вратаря "Динамо" Льва Яшина - 22 октября.

При реконструкции особое внимание уделят сохранению и восстановлению исторических элементов стадиона и реставрации здания Западной трибуны, являющейся памятником архитектуры. Так, на стадион вернут барельефы скульптора Меркурова, ранее украшавшие портики Северной и Южной трибун.

Городской квартал "Арена Парк" займет юго-западную часть комплекса. Во середине 2016 года здесь планируется открыть гостиницу. Помимо него и "ВТБ Арена парк" в квартале возведут жилые и офисные здания, апартаменты, штаб-квартиру и музей общества "Динамо", а также досугово-развлекательный комплекс и подземный паркинг.

Кроме того, на прилегающей территории предполагается построить спортивный парк "Динамо". Здесь появятся гимнастический зал, залы для спортивных единоборств, фехтования, игры в сквош и других видов спорта, а также медицинский блок.

Транспортная доступность нового стадиона "Динамо" и городского квартала будет обеспечена действующей станцией метро "Динамо" Замоскворецкой линии, а также строящейся станцией "Петровский парк" Третьего пересадочного контура, открытие которой намечено на 2016 год.

Напомним, стадион "Динамо" был закрыт на реконструкцию в 2008 году. Первоначально его планировалось подготовить к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, но из списка принимающих арен его исключили. В итоге количество мест для зрителей было сокращено с 45 до 27 тысяч, а высота сооружения уменьшена на 12 метров.

А в конце мая управляющая компания "Динамо" поручила студентам Московской архитектурной школы разработать концепцию для территории между Ленинградским проспектом и стадионом "ВТБ Арена парк", а также проект бульвара рядом со спортивным комплексом.

Стадион "Динамо" был построен в 1928 году по проекту архитекторов Лангмана и Чериковера и до открытия "Лужников" оставался главной спортивной ареной Москвы. За свою почти столетнюю историю стадион "Динамо" несколько раз достраивался и дважды реконструировался (к Олимпиаде-80 и накануне Всемирных юношеских игр в 1998 году).