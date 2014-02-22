Веселый праздник конца света: викинги отмечают Рагнарек

Праздник викингов. Фото: КИР "Sann Väring" (Вольный Хирд) при МБУ ДЦ "Южное Чертаново"

Если верить заявлениям норвежских экспертов, то очередной конец света наступит 22 февраля. На этот раз катастрофы и гибель всего человечества предсказывает скандинавская мифология: мир готовится встретить Рагнарек. В этот день море должно выйти из берегов, а солнце погаснуть в утробе чудовищного волка.

О том, что за событие выпало в канун Дня защитника отечества и как к нему относятся российские реконструкторы скандинавской истории, читайте в материале M24.ru.

Апокалипсис по-скандинавски

Рагнарек – день борьбы богов Асгарда с хтоническими чудовищами (олицетворением дикой природной силы и хаоса). В переводе означает "Рок владык", однако в русскоязычном варианте Старшей и Младшей Эдды это слово звучит как "гибель богов".

По преданию, в день Рагнарека гигантский волк Фернир, прикованный асами к скале, разорвет свою цепь и проглотит солнце, а его брат - мировой змей Ермунганд, обернувшийся своим телом вокруг Земли, – выползет из океана, и тогда вода выйдет из берегов. К чудовищам примкнет их сестра Хель, повелительница подземного царства, и отец Локи. Вместе восставшие возглавят войско великанов и мертвецов, которые приплывут из царства Хельхейм на зловещем корабле Нагльфар.

Силы света и тьмы сойдутся на равнине Вигридр и долго не смогут выяснить, на чьей стороне правда. Тогда великан Сурт решит сжечь Землю (Мидгард) и этим положит конец всей прежней эпохе.

Рагнарек - заговор западных реконструкторов

О бое, который произойдет в день Рагнарека, асам было известно из предсказаний пророчицы вельвы. О них упоминается в текстах Старой и Новой Эдды. К сожалению, по сборникам древних песен довольно сложно угадать точную дату этого события.

"Из источников у нас есть Старшая Эдда и еще некоторые тексты, но даты по ним узнать невозможно. Мы до сих пор не знаем, в каком году было объединение Норвегии, что уж говорить о Рагнареке. Тем более, мы сейчас живем по новому стилю, а тексты записаны по старому. Так что при расчетах на каждый век нужно добавлять еще дни. Поэтому 22 февраля, на мой взгляд, не соответствует реальности, - рассказывает Павел Москвин, учитель истории и руководитель петербуржского военно-исторического клуба "Дрэки Вингер". - Европейские неоязычники делают из всего этого шоу и стараются к чему-то его приурочить. Так появился еще один праздник - "День восставших воинов" - когда падшие солдаты возвращаются к жизни".

Дело в том, что на Западе уровень реконструкции - вещественного и культурного воссоздания исторического быта - настолько высок, что местные любители древности зарабатывают на этом неплохие деньги, а фестивали, праздники и прочие развлечения дают им повод для очередных показательных выступлений. В России же реконструкция часто является только хобби, но иногда служит благородным целям.

"Я преподаю историю отечества и стараюсь заинтересовать своих учеников в прикладной истории, - признается Павел. – Если мы изучаем период призвания варягов, я стараюсь принести и показать им копье или меч, рассказать, как при помощи этого сражались. Если у меня тема, посвященная ремеслам, приношу украшения и домотканый лен. Я пытаюсь всесторонне погрузить детей в свой предмет".





Процесс ручного ткачества. Фото военно-исторического клуба "Дрэки Вингер"

Гулять так гулять!

Несмотря на то, что дата Рагнарека вымышлена и в России о ней мало кто знал, некоторые поклонники Скандинавии решили, что это хороший повод открыть сезон клубных выездов.

"Ты не поверишь, я сейчас с толпой викингов еду отмечать Рагнарек, - сообщил мне Владимир Рыльцев, руководитель клуба исторической реконструкции "Sann Väring" (Вольный Хирд) при МБУ ДЦ "Южное Чертаново". – Отмечать будем в воссозданном длинном доме скандинавов".

Владимир тоже считает, что дату Рагнарека вычислить было почти невозможно, но это не помешало ему и членам его клуба подготовить богатую программу для празднования Апокалипсиса.

"Рагнарек мы будем справлять в пятницу и субботу. Поскольку это день битвы, то и у нас будет битва, мы реконструируем скандинавское сражение. Далее будут различные обряды, ну а в конце, конечно, пир, где мы почитаем саги и висы. Мы даже везем с собой нашу клубную вельву", - поделился Владимир.

Висы — древнейшие из сохранившихся скальдических стихов. Считается, что это были хвалебные песни в честь норвежских конунгов и рассказы об их необычной проницательности и мудрости, однако нередко висы за льстивыми словами прятали тонкую иронию и могли подорвать авторитет вождя. Именно поэтому поэтов, сочиняющих висы боялись и уважали не меньше, чем жрецов.

Вообще празднование важных для древних скандинавов дат среди реконструкторов не редкость. Обычно отмечаются четыре основных праздника, посвященных плодородию, при этом реконструкторы стараются соблюдать все древние обряды. Среди скандинавских праздников важную роль играл Йоль – день зимнего солнцеворота. По словам Владимира, этом году Йоль отмечался с большим размахом:

"Мы, согласно традиции, искали в лесу йольское полено. У нас и йольский кот был, который поцарапал всех, кто пришел без новой шерсти".

Праздничный стол в день зимнего солнцеворота. Фото: КИР "Sann Väring" (Вольный Хирд) при МБУ ДЦ "Южное Чертаново"

Но праздники праздниками, а реальная жизнь постоянно напоминает о себе. Реконструируя быт древних скандинавов, современные викинги все-равно остаются людьми XXI века.

Конец света – привычное явление

Итак, Рагнарек для российских поклонников истории стал скорее праздником, чем Судным днем.



Похоже, конец света в нашей стране превращается в привычное явление. Многие из нас отлично помнят панику перед 2012-м, которую посеяли ученые, расшифровавшие календарь Майя.

Кстати, согласно скандинавским мифам, день великой битвы и гибели богов одновременно станет и началом новой эпохи. Из царства мертвых вернется юный бог весны и света Бальдр, а помогать в строителеьстве нового мира ему будут Видар - покровитель леса и неиссякаемых природных сил, и Вали - бог растений. Так что все только начинается!

