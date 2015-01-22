Новое здание "Геликон-оперы" достроят в марте

Театр "Геликон-опера" планируют открыть к сентябрю

Строительство нового здания во внутреннем дворе "Геликон-оперы", а также реконструкция старого здания театра завершатся в марте текущего года, сообщает Агентство "Москва".

В новом здании во внутреннем дворе театра оборудуют зрительный зал на 500 мест. Техническое оснащение сцены будет отвечать современным стандартам, отметил начальник управления по проектированию и строительству департамента строительства Москвы Евгений Черняев.

В мае начнутся пуско-наладочные работы сценического оборудования. Откроют театр к началу нового театрального сезона в сентябре – августе 2015 года.

После реконструкции площадь театра увеличится до 13,5 тысяч квадратных метров. Прежде она составляла более 3 тысяч квадратных метров.

Добавим, что после реконструкции исторический облик старого здания театра сохранится. Изменится лишь внутренняя отделка. В театре установят современное звуковое оборудование российского производства.

Также рабочие проведут реставрацию "Геликон-оперы".

Ранее сообщалось, что сцена в обновленном театре "Геликон-опера" будет оснащена специальными платформами, которые будут синхронно подниматься и опускаться на глазах у зрителей. Это позволит быстро менять декорации и поднимать исполнителей с нижнего уровня на сцену.

В системе освещения сцены будут использоваться современные светодиодные прожекторы, позволяющие получить уникальные оттенки цветовой палитры.