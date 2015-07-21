Форма поиска по сайту

21 июля 2015, 16:17

В 2015 году отремонтируют еще 20 железнодорожных станций – ЦППК

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

За первое полугодие в столице отремонтировали 358 объектов железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Центральной ППК.

Реконструировали платформы, лестничные сходы, билетные кассы и навесы на общую сумму 302 миллиона рублей. К началу летних перевозок покрасили 1599 остановок, а также завершили капитальный ремонт платформ остановочных пунктов 83-й километр и Окружная.

В этом году будет реконструировано еще 20 остановочных пунктов, в 2016 году – 30.

Ранее m24.ru сообщало, что в 2015 году в столичном регионе отремонтируют 98 железнодорожных станций. С апреля по июнь ЦППК планировала провести капитальный ремонт остановочных пунктов 14 платформ. Среди них Дмитровская, Ленинградская, Окружная, Красный Балтиец, Тимирязевская, Красный строитель и Переделкино.

Напомним, на станциях пригородных электричек появятся мониторы с новым более удобным интерфейсом. Их планируется установить на 60 остановках железной дороги, где наблюдается крупный пассажиропоток.
24 монитора уже работают на Казанском, Белорусском, Горьковском и Курском направлениях. В планах добавить на мониторы информацию о задержке электричек.

Такие панели можно увидеть на остановках "Новопеределкино", "Солнечная", "Сколково", "Железнодорожная", "Электрозаводская" и других.

Изменить интерфейс мониторов решено после опроса, проведенного среди пассажиров. Учитывались мнения по поводу читаемости информации на экранах. Кроме того, продолжается обновление электропоездов, на многих станциях должны появиться билетопечатающие автоматы с функциями PayPass и Payway.

