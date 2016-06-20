Территорию "Лужников" украсят гигантские ласточки

Фото: stroi.mos.ru

После реконструкции территория и система навигации "Лужников" будут оформлены в едином фирменном стиле, в основу которого ляжет символ стадиона – изображение кольца из пяти ласточек, сообщает mos.ru.

Птицы будут синего, фиолетового, желтого и малинового цветов. Их изображения появятся на асфальте со стороны главного входа от метро "Спортивная", на Престижной аллее возле западных трибун, а зимой птиц можно будет увидеть на катке.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, развитие "Лужников" находится под пристальным контролем Сергея Собянина, внимание уделяется всем элементам развития и обустройства территории, в том числе и художественному оформлению.

"Изображения ласточек появятся возле значимых объектов стадиона на асфальте, а также будут использоваться в дизайне навигации. Символ будет отлично читаться с Воробьевых гор и канатной дороги", – сказал он.

Как изменится территория "Лужников"

По словам замэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, "Лужники" войдет в десятку крупнейших в мире футбольных арен и станет спортивным объектом мирового уровня.

Арену поделят на 10 зон по приоритетам безопасности. Туда войдут зоны общего доступа, прессы, гостеприимства, VIP-зону, зоны транспортных магистралей, техническая и другие. На стадионе оборудуют новые трибуны, которые расположат максимально близко к футбольному полю. Общее количество мест увеличится с 78 до 81 тысячи.

После ремонта на стадионе не останется зон плохого обзора, в которых раньше находились порядка 10 процентов сидений. Также появится еще три основных входа на стадион, их количество увеличится с 13 до 16. Основные строительные работы на стадионе завершатся до конца текущего года