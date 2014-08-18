Второй вход в Московский зоопарк откроют к осени 2015 года

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Второй вход, пешеходный мост и автомобильная парковка Московского зоопарка будут построены к осени 2015 года, рассказал на пресс-конференции в понедельник глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Реконструкция приурочена к 150-летию зоопарка, в настоящее время завершается ее первый этап. Руководитель ведомства отметил, что в ходе первого этапа проведена масштабная реконструкция прудов, заменены инженерные коммуникации, некоторые из которых не менялись уже более 100 лет.

На втором этапе реконструкции будет построен второй вход в зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная", а также второй пешеходный мост и автомобильная парковка. Эти работы будут завершены осенью 2015 года.

Он отметил, что в реконструкцию зоопарка уже было вложено около 400 миллионов рублей, в последующем планируется вложить еще около 600 миллионов рублей.

В Московском зоопарке началась масштабная реконструкция

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что "старую" и "новую" части столичного зоопарка соединит еще один пешеходный мост. Новое сооружение будет представлять собой однопролетный пешеходный мост с опорами в виде двух башен и ограждением высотой 1,1 метра. По планам строителей, он увеличит пропускную способность и упорядочит движения посетителей "старой" и "новой" территорий зоопарка.