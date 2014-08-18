Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Проекты

18 августа 2014, 15:39

Второй вход в Московский зоопарк откроют к осени 2015 года

реконструкция Московский зоопарк проекты

Фото: ИТАР-ТАСС

Второй вход, пешеходный мост и автомобильная парковка Московского зоопарка будут построены к осени 2015 года, рассказал на пресс-конференции в понедельник глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Реконструкция приурочена к 150-летию зоопарка, в настоящее время завершается ее первый этап. Руководитель ведомства отметил, что в ходе первого этапа проведена масштабная реконструкция прудов, заменены инженерные коммуникации, некоторые из которых не менялись уже более 100 лет.

На втором этапе реконструкции будет построен второй вход в зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная", а также второй пешеходный мост и автомобильная парковка. Эти работы будут завершены осенью 2015 года.

Он отметил, что в реконструкцию зоопарка уже было вложено около 400 миллионов рублей, в последующем планируется вложить еще около 600 миллионов рублей.

В Московском зоопарке началась масштабная реконструкция

Ссылки по теме

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что "старую" и "новую" части столичного зоопарка соединит еще один пешеходный мост. Новое сооружение будет представлять собой однопролетный пешеходный мост с опорами в виде двух башен и ограждением высотой 1,1 метра. По планам строителей, он увеличит пропускную способность и упорядочит движения посетителей "старой" и "новой" территорий зоопарка.

Сюжет: Как работает столичный зоопарк

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать