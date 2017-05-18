Движение на улице Земляной Вал ограничили до августа

Фото: информационный центр транспортного комплекса города

Ограничение движения ввели по улице Земляной Вал до 1 августа в связи с реконструкцией сетей, сообщает информационный центр транспортного комплекса города.

Изменения коснулись трех участков. Одну полосу частично ограничили на Большом Казенном переулке в районе дома 18, строения 4 по улице Земляной Вал. По ней же от дома 7 до дома 14/16 ввели ограничение одной полосы с сохранением существующего количества полос.

Последний участок – улица Казакова в районе дома 2, дома 7, строение 4 и дома 3 по Нижнему Сусальному переулку. Там ограничили одну полосу и организовали одностороннее движение по улице Казакова в сторону Земляного Вала.

Изменения действуют круглосуточно.