В Пушкинском музее появится депозитарий и административный корпус

Фото: ИТАР-ТАСС

Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила градостроительный план земельного участка для реконструкции комплекса зданий Пушкинского музея.

Комиссия рассмотрела участок, на котором расположено 9 нежилых зданий общей площадью более 17,5 тысяч кв. метров. В итоге, было принято решение три из них разобрать. Эти здания находятся по адресам: Колымажный переулок, 6, строение 1, Колымажный переулок, 4, строение 2а и Малый Знаменский переулок, 8, строение 9.

Пресс-служба Мосстройнадзора сообщает, что решение о разборке было принято на основе данных технической экспертизы, которая установила неудовлетворительное состояние зданий.

На их месте появятся депозитарный центр с научной библиотекой и архивом и административный корпус с конференц-залом. Площадь каждого здания составит 9 тысяч кв. метров.

"Остальные объекты, расположенные в границах рассматриваемой территории, подлежат реставрации либо капитальному ремонту для дальнейшего использования под нужды музея", – говорится в тексте.

Кроме того, было принято решение о благоустройстве территории музея, в том числе размещении малых архитектурных форм и восстановлении пешеходной трассы.