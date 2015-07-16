Власти одобрили проект реконструкции павильона "История России" на ВДНХ

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект реконструкции павильона № 57 "История России" на ВДНХ. Там разместится музей и экспозиция "Православная Русь. Романовы и Рюриковичи", сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

На заседании комиссии под предводительством Сергея Собянина было принято решение об оформлении градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для реконструкции павильона № 57.

Павильон был построен в 1966 году и располагается на главной аллее ВДНХ в районе площади Промышленности. Раньше он использовался для проведения межотраслевых выставок.

В ходе реконструкции общая площадь здания увеличится с 21,6 тысячи до 30,9 тысячи квадратных метров, внешние габариты при этом не изменятся. После реконструкции в павильоне разместится музей "История России". Там же откроют экспозицию "Православная Русь. Романовы и Рюриковичи", которая до этого выставлялась в Манеже и имела огромный успех.

Напомним, на ВДНХ также отреставрируют здание "Колхозного дома культуры", построенное более 50 лет назад. "Уже объявлен конкурс на разработку проектной документации. Реставрация дома культуры ознаменует начало второго этапа масштабного возрождения ВДНХ", – говорится в сообщении выставки. На время реставрации здания творческие студии и мастерские переедут в другие павильоны ВДНХ.

Дом культуры был построен к послевоенному открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Тогда он носил название "Колхозный дом культуры".

Несмотря на более чем 60-летнюю историю, ДК сохранил не только свои интерьеры, но и основную функцию. Он по сей день остается главным досуговым центром ВДНХ. Для начинающих певцов, музыкантов, художников здесь проходят бесплатные занятия и мастер-классы.