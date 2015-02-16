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16 февраля, 12:20

Учебный корпус Академии при Президенте РФ на юге столицы реконструируют

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Фото: ranepa.ru/Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

В Нагатино-Садовниках началась реконструкция учебного корпуса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

В результате реконструкции корпус на юге Москвы полностью обновят, он получит комфортные учебные аудитории, лекционные и актовый залы, библиотеку, столовую, а также целый блок помещений культурно-оздоровительного центра.

По словам председателя комитета Олега Антосенко, концепция проекта предусматривает восстановление несущей способности здания. Для этого планируется усилить основные его конструкции.

"Предусмотрена частичная перепланировка существующих объемов, устройство новых стен и перегородок, помещений для размещения новых инженерных систем в подземной части здания, а также полное приспособление учебного корпуса для людей с ограниченными возможностями, в том числе устройство пандусов и двух лифтов", - сказал Антосенко.

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Он отметил, что полностью обновится культурно-оздоровительный блок. Там восстановят заброшенный бассейн, снабдив его новейшими системами водоочистки, и оборудуют спортивные залы с тренажерами.

Напомним, несколько лет назад корпус Российской академии народного хозяйства был признан аварийным, с тех пор по назначению он не использовался. Площадь реконструируемого здания – более 13 тысяч квадратных метров.

РАНХиГС создана указом президента РФ путем реорганизации в форме присоединения к Академии народного хозяйства и госслужбы при правительстве России Российской академии государственной службы при президенте России и 12 других федеральных государственных образовательных учреждений.

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