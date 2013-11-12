В Замоскворечье открыли еще 2 км пешеходной зоны

Новая пешеходная зона протяженностью 2 км открылась в Замоскворечье

В столице в районе Замоскворечье появилось еще 2 километра пешеходной зоны от Новокузнецкой до Болотной площади. Церемонию открытия провел Сергей Собянин, сообщает телеканала "Москва 24".

Пешеходные дорожки здесь выложили гранитной плиткой, установили более 700 малых архитектурных форм, сделали новое освещение, отремонтировали фасады зданий, ликвидировали участки незаконной торговли.

По словам мэра Москвы, работа в этом направлении будет продолжена. Так, в следующем году пешеходной планируется сделать Пятницкую улицу. Кроме того, столичные власти хотят соединить Замоскворечье с будущим парком в Зарядье пешеходными зонами через Большой Москворецкий мост.

Сергей Собянин рассказал, что Варварка также может стать пешеходной.

Обустройство новых пешеходных зон началось в прошлом году. В октябре 2013-го новая схема движения стала действовать на одной из старейших улиц города - Большой Дмитровке. В выходные и праздничные она закрыта для автомобилей. Таким образом, улица стала удобнее для пеших прогулок. Тротуары расширили в несколько раз. Вдоль новых границ проезжей части поставили фонари и гранитные ограничительные столбы, установили скамейки, урны и клумбы.

30 сентября после реконструкции открылась Крымская набережная, которая стала пешеходным маршрутом, а 21 августа завершилась реконструкция Никольской улицы, где также оборудована зона для прогулок москвичей и гостей столицы.