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Строительство и реконструкция

11 декабря 2015, 09:27

Большую сцену Театра на Таганке откроют в конце января

реконструкция ремонт Театр на Тагаке строительство и реконструкция

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Большая сцена столичного Театра на Таганке откроется в конце января следующего года, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В настоящее время специалисты реставрируют здание и оформляют музейную зону, противоаварийные работы уже закончены. Новый сезон на Большой сцене откроют спектаклем "Добрый человек из Сезуана".

10 декабря Театр на Таганке открыл отреставрированную Малую сцену. В здании отремонтировали пол, провели антиаварийные работы, укрепили фундамент.

На обновленной сцене состоялась премьера спектакля по пьесе немецкого драматурга Роланда Шиммельпфеннига "Золотой дракон" в постановке режиссера Валерия Суркова.

Вторая запланированная премьера состоится до Нового года: труппа покажет постановку "Флейта-позвоночник" по поэзии и письмам поэта Владимира Маяковского.

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По документам Театр на Таганке находился в состоянии ремонта с июля 2014 года, работы начались в сентябре. Здание неоднородно по времени постройки. Ирина Апексимова, нынешний директор театра, заявляла СМИ о том, что театр находится в аварийном состоянии.

Летом этого года стало известно, что Театр на Таганке на время ремонта здания переедет в другое помещение – студию Анатолия Васильева на Поварской. Спектакли в новом сезоне временно играли на сцене Театра киноактера.

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