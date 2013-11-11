Пешеходный маршрут свяжет площади Гагарина и Европы в 2014 году

Фото: ИТАР-ТАСС

До конца 2014 года в столице будет открыт пешеходный маршрут "Площадь Гагарина – Площадь Европы", общая протяженность которого составит более 10 километров. Кроме того, власти благоустроят Триумфальную площадь и улицы Пятницкая, Маросейка и Покровка, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Триумфальная площадь до конца 2014 года будет оборудована архитектурно-художественной подсветкой, лавочками, клумбами. На тротуарах появится гранитное мощение.

Маросейку и Покровку собираются озеленить и украсить, установив на их тротуарах уличную мебель и другие архитектурные объекты. Тротуары, кроме того, расширят и замостят. Работы по обустройству Маросейки и Покровки будут вестись на маршруте протяженностью 1,79 километра.

При реконструкции Маросейки дорожную часть планируется сузить до 3,25 метров. Согласно проекту, 98 объектов, мешающих свободному проходу горожан, перенесут. Припаркованные по правилам автомобили с улицы убирать не будут, ограничений движения из-за проведения работ также не предусмотрено.