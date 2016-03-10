Четвертый этап проекта реконструкции Волгоградки может завершиться осенью

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Четвертый этап проекта реконструкции Волгоградского проспекта могут завершить осенью. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов, передает пресс-служба ведомства.

По итогам госэкспертизы сметная стоимость проекта снизилась почти на 47 миллионов рублей, что составляет около 13 процентов от заявленной цены контракта.

Отметим, что из-за реконструкции движение на нескольких улицах Юго-Восточного округа ограничено. Планируемые сроки проведения работ:

на пересечении Волгоградского проспекта с Люблинской улицей – до 14 апреля;

у домов 46/15 и 51 – до 10 апреля;

на пересечении с Волжским бульваром – до 1 ноября.

На участке Люблинской улицы от дома 6 до дома 13 работы должны завершиться 3 апреля, а около дома 4А на той же улице реконструкция будет идти по 1 мая. Около дома 9 корпус 1 в 1-м Саратовском проезде ограничения продлятся с 15 мая по 20 июня, а у дома 2 на Окской улице – с 1 апреля по 1 июня.

Полностью перекрывать движение ни на одной из улиц не собираются, но водителей просят быть внимательнее при объезде ограждений.

Напомним, в декабре открылось движение по тоннелю на пересечении Люблинской улицы с Волгоградским проспектом, а также по эстакаде через Курское направление железной дороги.

В числе работ на Волгоградке вошла реконструкция проезжей части проспекта, Люблинской улицы, Остаповского проезда и Волжского бульвара. Также там построили две эстакады, тоннель, два пешеходных перехода (подземный и надземный), съезды и боковые проезды.