Основные работы по реконструкции Щелковского шоссе завершат до конца года

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Основные работы по реконструкции Щелковского шоссе планируется завершить до конца 2015 года, сообщил журналистам глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, подрядчик долго выполнял работы, на эстакаде осталось реконструировать последний пролет. "Думаю, что в этом году мы завершим основные работы и подготовим объект для сдачи", – цитирует Бочкарева Агентство "Москва".

Напомним, после завершения всех работ на магистрали появится три-четыре полосы движения в каждом направлении, 10 километров дополнительных боковых проездов и съездов, заездные карманы для общественного транспорта и парковки.

Реконструкция Щелковского шоссе

Построят три новых подземных пешеходных перехода. Также будут реконструированы два уже существующих перехода под землей.

Также до конца года завершится реконструкция и на шоссе Энтузиастов, а в середине 2016 года планируется начать эксплуатацию участка Четвертого транспортного кольца между шоссе Энтузиастов и Измайловским шоссе.

Кроме того, в 2015 году должно закончиться строительство развязки МКАД с Каширским шоссе.