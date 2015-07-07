Телецентр "Останкино" начнут реконструировать через два года

Фото: ТАСС/Антон Тушин

Реконструкцию телецентра "Останкино" планируют начать через два года. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает "Интерфакс".

"В настоящее время разрабатывается проект реконструкции здания телецентра. Это очень сложный объект. Думаю, что непосредственно к строительным работам приступим через два года", - сказал Тимофеев.

По его словам, площадь здания на улице Академика Королева увеличится со 129 до 241 тысячи квадратных метров. Кроме того, будут построены новый административный корпус и контрольно-пропускной пункт.

Председатель Москомстроинвеста отметил, что в подземной части реконструированного телецентра разместится парковка на 580 машино-мест. "Кроме того, 1666 парковочных мест будет создано в открытом автомобильном паркинге. Также на территории телецентра будут организованы две вертолетные площадки", - сказал Тимофеев.

Напомним, с момента закладки здания телецентра "Останкино" 22 апреля исполнилось 50 лет. Строительство телецентра началось 22 апреля 1964 года. Несмотря на множество вариантов размещения, например, на Ленинских горах, комплекс решили построить на окраине города.

Первую очередь возвели всего за три года, а окончательно телецентр сдали в 1970 году. Сегодня "Останкино" – крупнейший в Европе вещательный комплекс. Он объединяет 70 студий, монтажный и аппаратных, где трудятся более двух тысяч человек.

5 сентября 1982 года состоялся первый телемост между СССР и США, который соединил участников рок-фестиваля в американском штате Калифорния с телецентром "Останкино" в Москве. Инициатором выступил один из основателей компании Apple Стив Возняк, с советской стороны - журналист Иосиф Гольдин и режиссер Юлий Гусман.