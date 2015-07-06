Москвичи с пониманием отнеслись к реконструкции городских улиц - Бирюков

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Москвичи с пониманием отнеслись к масштабной реконструкции десятков городских улиц, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что по программе "Моя улица" в 2015 году новый облик получат более 40 улиц общей протяженностью 106 километров.
"Конечно, из-за реконструкции бывает затруднено движение по центральным улица. Но это временные трудности. Москвичи понимают, что все будет сделано красиво. Например, что в центре города будет красивая художественная подсветка, появятся торшеры в историческом стиле, который был присущ нашему городу", - рассказал Бирюков.
Ранее Сергей Собянин заявил, что реконструкция столичных улиц в рамках проекта "Моя улица" завершится в сентябре.
"Мы стараемся провести реконструкцию настолько быстро насколько возможно. Это расширение и благоустройство тротуаров, создание велодорожек, ремонт фасадов и освещения, посадка зелени и благоустройство скверов и дворов. Большинство объектов будет завершено к концу лета. Все работы планируем завершить в сентябре", - заявил Собянин.
Напомним, улицы Большая и Малая Никитские, Спиридоновка, Малая и Большая Бронная, Мясницкая и другие после проведения работ по благоустройству сохранят свой исторический облик.
Улицы останутся с автомобильным движением, но оно будет упорядочено. По программе "Моя улица" в этом году новый облик получат несколько десятков улиц. В частности среди них:
- Люсиновская улица;
- Большая Тульская;
- Большая Ордынка;
- проспект Мира;
- Стромынка;
- Большая и Малая Никитские;
- Спиридоновка;
- Малая и Большая Бронные;
- Мясницкая;
- Новодевичья набережная;
- Триумфальная площадь.
"Моя улица"Цель программы – создать в городе благоприятную среду для пешеходов и велосипедистов. На столичных улицах отведут место для автомобилей, велосипедистов и пешеходов, оремонтируют тротуары и пешеходные дорожки, обустроят парковочные места, улучшат уличное освещение, установят урны и лавочки.
Также программа предусматривает создание удобной системы городской навигации, дополнительное озеленение, ремонт фасадов зданий и демонтаж избыточной и незаконной наружной рекламы.