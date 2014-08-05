Дом русского зарубежья в столице реконструируют в 2015 году

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Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына будет реконструирован в течение года и в 2015 году обретет свой исторический облик. Об этом сообщил Агентству "Москва" директор проектирующей объект компании "Терра Аури" Денис Бородако.

По словам Дениса Бородако, до конца лета генеральный проектировщик "Терра Аури" рассчитывает завершить стадию разработки проекта и пройти экспертизу, а с сентября можно будет приступить к реконструкции здания. Генерального подрядчика выберут московские власти, но заказчиками строительных работ выступают также Фонд памяти Солженицына и вдова писателя Наталья Дмитриевна Солженицына. По словам Бородако, они хотели бы превратить здание в концептуальный объект.

Проект реконструкции будет достаточно сложным, поскольку подрядчику придется восстановить старинные фасады здания и полностью перепланировать внутренние помещения для научной и административной работы. К старому корпусу предполагается пристроить новое четырехэтажное помещение с киноконцертным залом, буфетом, гардеробом, помещениями для выставок, подземным фондохранилищем и парковкой, а рядом с домом установить скульптуры, возможно, созданные молодыми художниками.

Общая площадь объекта составляет 5 тысяч 495 квадратных метров.