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Культурное наследие

05 августа 2014, 12:40

Дом русского зарубежья в столице реконструируют в 2015 году

реконструкция культурное наследие Дом русского зарубежья имени Солженицына

Фото: vk.com/domrz

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына будет реконструирован в течение года и в 2015 году обретет свой исторический облик. Об этом сообщил Агентству "Москва" директор проектирующей объект компании "Терра Аури" Денис Бородако.

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По словам Дениса Бородако, до конца лета генеральный проектировщик "Терра Аури" рассчитывает завершить стадию разработки проекта и пройти экспертизу, а с сентября можно будет приступить к реконструкции здания. Генерального подрядчика выберут московские власти, но заказчиками строительных работ выступают также Фонд памяти Солженицына и вдова писателя Наталья Дмитриевна Солженицына. По словам Бородако, они хотели бы превратить здание в концептуальный объект.

Проект реконструкции будет достаточно сложным, поскольку подрядчику придется восстановить старинные фасады здания и полностью перепланировать внутренние помещения для научной и административной работы. К старому корпусу предполагается пристроить новое четырехэтажное помещение с киноконцертным залом, буфетом, гардеробом, помещениями для выставок, подземным фондохранилищем и парковкой, а рядом с домом установить скульптуры, возможно, созданные молодыми художниками.

Общая площадь объекта составляет 5 тысяч 495 квадратных метров.

Дом русского зарубежья

Государственное бюджетное учреждение "Дом русского зарубежья имени писателя Александра Солженицына" находится в здании номер 2 на Нижней Радищевской улице. Комплекс выполняет функции музея, архива, библиотеки, научно-исследовательского, издательского и просветительского центра. Сотрудники Дома занимаются исследованием разных аспектов жизни русской эмиграции, сохранением и распространением русского языка в мире, поддерживают связи с соотечественниками за рубежом. В музейном собрании свыше 16 тысяч экспонатов и архивных документов. В Доме расположена библиотека, в фондах которой более чем 100 тысяч книг и журналов, преимущественно изданных за границей.

Ежегодно в Доме проходит церемония вручения премии Александра Солженицына, которой награждаются писатели, философы, критики, актеры и режиссеры. Также в здании разместились киностудия "Русский путь" и одноименное издательство, выпускающее подготовленные сотрудниками Дома книги об истории русского зарубежья.

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