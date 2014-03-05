Снижена стоимость реконструкции Рябиновой улицы

Фото: ИТАР-ТАСС

Стоимость реконструкции Рябиновой улицы на западе столицы снижена на 3,4 миллиарда рублей, сообщил в среду глава Москомэкспертизы Игорь Солонников.

После проведения экспертизы был откорректирован ряд проектных решений, в частности, по изменению трассы газопровода. Изменили и объемы некоторых видов работ, уточняет пресс-служба ведомства.

По проекту реконструкции, протяженность Рябиновой улицы составляет 3,1 километра, длина боковых проездов – 936 метров, съездов транспортной развязки – около двух километров, общая длина трех эстакад - почти 900 метров.

Здесь планируется построить один подземный и пять надземных пешеходных переходов, переоборудовать и установить новые светофоры, кроме того, участок ждет озеленение.

"Москва в цифрах": Реконструкция Рябиновой улицы

Напомним, проект реконструкции Рябиновой улицы подразумевает ее расширение и увеличение в два раза ее пропускной способности. Работы проведут на участке от Ярославского до Сколковского шоссе. Проект планировки правительство Москвы утвердило 8 октября. Ожидается, что работы на этом участке завершат к 2016 году.

Протяженность реконструируемого участка составляет примерно 7,8 километра - от Можайского шоссе до Мичуринского проспекта, с большой развязкой. Также на данном участке будет создана развязка с мостом через реку Сетунь, а на пересечении с улицей генерала Дорохова будет сооружена эстакада. Кроме того, при реконструкции улицы Рябиновой появится тоннель под Киевским направлением железной дороги и выход на Мичуринский проспект. Появятся 6 новых пешеходных переходов и светофоры. Новый участок дороги свяжет Северо-Западную хорду с Рябиновой улицей и улучшит транспортную ситуацию в Западном округе.