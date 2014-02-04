Форма поиска по сайту

04 февраля 2014, 15:58

Общество

Корпуса хореографической академии и института Берга ждет реконструкция

Фото: ИТАР-ТАСС

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила реконструкцию учебного корпуса Московской государственной академии хореографии и комплекса зданий Центрального научно-исследовательского радиотехнического института имени академика А.И. Берга, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Корпус хореографической академии на улице 2-я Фрунзенская будет реконструирован без изменений в объеме, а вот лабораторный корпус №20 радиотехнического института увеличат. Сейчас его площадь составляет 12 195 квадратных метров, а после реконструкции здание займет 13 351 метров в квадрате.

Располагается институт на пересечении Новой и Старой Басманной с улицей Александра Лукьянова.

