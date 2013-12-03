Реконструкция битвы на Бородинском поле пройдет 7 и 8 декабря

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7 и 8 декабря на Бородинском поле состоятся маневры групп реконструкции на территории Бородинского музея-заповедника, посвященные 201-й годовщине сражения на реке Березине. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Среди участников проекта будут 80 военных реконструкторов: пехотинцы, артиллеристы и кавалеристы. Они разыграют эпизоды отступления армии, которая осталась грозным противником русских войск. А река Колочь, протекающая по Бородинскому полю, в эти дни станет Березиной.

Кроме того, в этом году впервые будут проведены ночные маневры. Основные задачи противоборствующих сторон станут известны командирам непосредственно перед началом реконструкции "боевых действий".