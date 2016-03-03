Музей атомной энергии откроется на ВДНХ

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На территории ВДНХ в реконструированном павильоне № 19 откроется Музей атомной энергии, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Корпорация "Росатом" примет участие в создании экспозиции музея. Проект реконструкции одобрили на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы, возглавляемом Сергеем Собяниным.

На данный момент площадь павильона № 19 составляет 3 767 квадратных метров. После реконструкции здание займет 31,6 тысячи квадратных метров, из которых 16 тысяч будет отведено наземной части.

По словам председателя Градостроительно-земельного комитета Константина Тимофеева, к внешнему оформлению павильона будут предъявляться особые требования, поскольку его центральный фасад выходит на Главную аллею выставочного центра. В то же время к объектам историко-культурной ценности данная постройка не относится.

Напомним, на территории ВДНХ располагаются 68 павильонов. Выставка достижений народного хозяйства, открытая в 1939 году, является одним из самых крупных экспозиционных музейных и рекреационных комплексов в мире. Ежегодно ВДНХ посещают более 19 миллионов человек.