Грибоедовский ЗАГС Москвы закрывают на реконструкцию

ИТАР-ТАСС

С 1 ноября этого года Грибоедовский ЗАГС закрывают на реконструкцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на московское управление записи актов гражданского состояния Москвы.

ЗАГС будет закрыт с 1 ноября 2012 года по 1 марта 2013 года, однако выдача документов из архива Дворца бракосочетания №1 будет проводится в стандартном графике работы.

Грибоедовский ЗАГС- первый Московский Дворец бракосочетания. Открылся в 1961 году в особняке купца Рериха, построенном в 1909 году. Назван был по улице Грибоедова, впоследствии переименованной в Малый Харитоньевский переулок.

В настоящее время в столице действует 4 Дворца бракосочетаний и 26 отделов ЗАГС.