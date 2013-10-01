"Современник" на время ремонта переедет в здание "Дворца на Яузе"

Фото: ИТАР-ТАСС
Московский театр "Современник" в начале будущего года переедет в новое здание. В течение двух лет один из самых известных театров столицы будет проводить спектакли в концертном зале "Дворца на Яузе".
Переезд "Современника" связан с ремонтом основной сцены, который совсем скоро начнется в здании на Чистопрудном бульваре, сообщает ИТАР-ТАСС.
В настоящий момент столичные власти освобождают залы "Дворца на Яузе" и ведут переговоры с собственником строения, заявил глава департамента культуры Москвы Сергей Капков.
По его словам, с владельцем здания будет заключен контракт сроком на два года, что позволит театру проводить спектакли в концертном зале.
Капков добавил, что ремонтировать основную сцену "Современника" начнут зимой будущего года.
В настоящее время административный корпус здания театра уже закрыт на реконструкцию. Столичные власти выделили "Современнику" 79,2 миллиона рублей на оплату аренды строения в связи с ремонтом.