Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа 2016, 17:09

Общество

Комплекс общежитий МГТУ имени Баумана построят в 2019 году

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В центре Москвы построят комплекс общежитий МГТУ имени Баумана. Соответствующее разрешение оформил Мосгосстройнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас на Рубцовской набережной, владение 2/18 и в Чешихинском проезде, 15, строение 1 находятся старые корпуса, построенные в середине прошлого века. Их реконструируют и приспособят для аспирантов и младшего преподавательского состава.

Также здесь появятся два новых корпуса общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров. Комплекс общежитий планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года.

Сайты по теме


реконструкция Мосгосстройнадзор общежитие МГТУ им. Н.Э.Баумана строительство и реконструкция строительство и снос

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика