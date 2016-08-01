Комплекс общежитий МГТУ имени Баумана построят в 2019 году

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В центре Москвы построят комплекс общежитий МГТУ имени Баумана. Соответствующее разрешение оформил Мосгосстройнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас на Рубцовской набережной, владение 2/18 и в Чешихинском проезде, 15, строение 1 находятся старые корпуса, построенные в середине прошлого века. Их реконструируют и приспособят для аспирантов и младшего преподавательского состава.

Также здесь появятся два новых корпуса общей площадью почти 15 тысяч квадратных метров. Комплекс общежитий планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года.