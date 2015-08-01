Даниловский рынок начнут реконструировать в будущем году

Фото: ТАСС/Сергей Зыков

Реконструкция Даниловского рынка будет проведена в 2016 году. В ходе работ исторический облик рынка изменен не будет, сообщает пресс-служба префектуры ЮАО.

В настоящее время проводятся работы по благоустройству территории рынка. После Нового года строители приступят к ремонту здания торговых рядов.

Так, в ходе работ по благоустройству уже была построена летняя веранда. Эта терраса должна стать отдельной рыночной площадкой для гастрономических проектов.

Стоит отметить, что Даниловский рынок предлагается превратить в аналог известного мадридского рынка Mercado de San Miguel.

Напомним, ранее был реконструирован Москворецкий рынок. Столичные власти ожидают, что обновленный Москворецкий рынок будут посещать до 1 миллиона человек в месяц.

Рынок сохранил сельскохозяйственную специализацию: 360 из 400 его мест рассчитаны на продавцов, реализующих сельскохозяйственную продукцию. Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подчеркнул, что у Москворецкого рынка есть все шансы стать самым дешевым рынком не только юга столицы, но и всего города в целом.