В московском транспорте появятся плакаты на тему энергосбережения

Фото: пресс-служба департамента топливно-энергетического хозяйства

С 1 августа в Москве запустят рекламную кампанию на тему энергосбережения. Плакаты, которые заставят москвичей задуматься об экономии энергии, появятся в метро, а также на автобусах, троллейбусах и трамваях, рассказала руководитель пресс-сслужбы департамента топливно-энергетического хозяйства Кристина Титова.

Также рекламу разместят на сити-форматах и афишных стендах по всему городу. "В этой рекламной кампании мы постарались посчитать, сколько энергии и воды люди тратят напрасно. Например, если чистить зубы и не закрывать кран, то впустую проливается 10 литров воды. И об этом мы хотим спросить горожан: "10 литров воды - не много ли это, чтобы прочистить зубы?", - сказала Титова, добавив, что всего ведомство разработало 6 плакатов, посвященных теме экономии воды и электричества.

Фото: пресс-служба департамента топливно-энергетического хозяйства

По ее словам, первый этап рекламной компании продлится месяц.

В Москве серьезно задумываются об экономии энергии. Так, за три года управляющие компании 8,2 тысяч домов должны заключить с инвесторами энергосервисные контракты.

Инвесторы за свой счет поставят в подъезд энергосберегающее оборудование: лампочки, тепловые пункты, регулирующие температуру воды в батареях, электронные устройства в лифтах. Взамен они получат часть сэкономленных на услугах ЖКХ средств.