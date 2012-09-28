Форма поиска по сайту

28 сентября 2012, 16:05

Экономика

Столичные власти ввели новый порядок установки наружной рекламы

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти опубликовали новый порядок расчета стоимости и обслуживания наружной рекламы. Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

По новому закону, расчет размера платы за установку будет производиться на конкурсной (аукционной) основе. Это решение позволит улучшить механизм регулирования наружной рекламы и оптимизирует свободные площади в Москве, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, в столице создана комиссия по проведению открытых конкурсов на установку и обслуживание наружной рекламы, которую возглавит начальник Департамента средств массовой информации и рекламы Владимир Черников.

Напомним, что недавний аукцион по продаже рекламных площадей отменило само ведомство СМИ из-за жалоб рекламных агентств.

