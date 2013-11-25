В России запретили рекламу абортов

Фото6 ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон, запрещающий рекламу абортов, сообщает пресс-служба Кремля.

"В Федеральном законе "О рекламе" перечень услуг, реклама которых не допускается, дополнен медицинскими услугами по искусственному прерыванию беременности", - говорится в документе.

Кроме того, были ужесточены требования к рекламе методов народной медицины. Под запрет также попало проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов лекарственных средств, содержащих наркотические и психотропные вещества.