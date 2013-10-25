Газетные киоски совмеятят с наружной рекламой - Черников

Владимир Черников. Фото: ИТАР-ТАСС

Руководитель департамента СМИ и рекламы Владимир Черников дал эксклюзивное интервью газете "Вечерняя Москва", в котором ответил на самые злободневные вопросы.

Газетных киосков меньше не станет

- Владимир Васильевич, самая "живая" городская тема – газетные киоски. Жители уверяют, что их стало намного меньше. Так ли это?

- Мэром столицы четко поставлена задача сохранить существующую сеть киосков печати, и это указание выполняется. Поэтому количество точек продажи прессы в целом не сократилось. Тут проблема в другом. Нынешние киоски находятся в ненадлежащем состоянии, их качество не устраивает не то что отдельно взятого чиновника, оно не устраивает всех. Это киоски даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня. Ситуация с недовольством по их поводу зашкаливает. У нас масса жалоб от жителей, и мы с ними разбираемся. Давно пора уйти от "базара", от так называемых лоточников и книжных развалов у метро к современным, красивым, удобным киоскам нового образца, где покупать газеты и журналы – одно удовольствие. И мы нашли возможность решить проблему. Наш департамент выступил с инициативой заменить более 2000 старых моделей киосков на новые, совместив их с рекламными конструкциями сити-формата – это вид наружной рекламы.

- Киоски будут нести рекламную функцию?

- Да, боковые поверхности нового киоска предполагается отдать под размещение рекламы. Причем сроком на 10 лет. Участниками рынка разработан и утвержден в Москомархитектуре новый тип киоска «Печать». Мы в свою очередь уточнили схему размещения киосков нового формата в городе, специально подбирая места с учетом потребительского спроса и целесообразности размещения рекламы. Схема будет разбита на лоты, каждый лот будет разыгрываться на аукционе с формулировкой «установка объектов распространения печатной продукции с правом размещения на них рекламных конструкций». Мы предполагаем к следующему маю иметь в городе до 2000 новых киосков из 2800 имеющихся. Это существенно. Кстати, пробный эксперимент по установке уже проведен - несколько новых киосков стоят на Кутузовском проспекте, у метро "Шаболовская".

- И каковы результаты?

- Хорошие. Бизнесмены заинтересовались новой рекламной площадью. Тем более учитывая, что мы сократили общий объем рекламы в городе и сити-формата в частности и не собираемся в ближайшее время размещать в городе сити-формат. И потом, мы видим реакцию на киоски жителей города. Людям нравится, что продажа прессы происходит цивилизованно, и приятно к такому киоску подойти, посмотреть, что ты покупаешь. Тем более что, на наш взгляд, киоски должны быть оборудованы дополнительными услугами – Wi-Fi, вендинговые автоматы, платежные аппараты. Киоск должен быть современным, умным, полезным и приспособленным для торговли в любое время года. Мы берем за образец киоск французского образца – Парижа и Бордо.

Новое время – новые отношения

- Как отреагировали распространители печати и издатели на инициативу департамента?

- Есть некие вопросы у тех, кто продает прессу сегодня. Некоторые считают, что наши действия могут отразиться на отрасли, но мы категорически с этим не согласны. Ведь, наша цель не в том, чтобы провести аукцион, а в том, чтобы изменить внешний вид киосков. Кроме того, мы предложили тем распространителям, которые в состоянии заменить киоски сами, их заменить. Тем, кто этого делать не хочет, мы предложим заключать договоры на распространение печати с теми, кто выиграет аукцион по установке киоска. При этом распространители печати не должны платить за киоск. Это прозрачная и цивилизованная схема, которой мы придерживаемся. К сожалению, всего лишь шесть процентов старых киосков (а прошло около двух лет) были заменены на новые. Понятно, что у недобросовестных участников, кто привык этими местами, где стоят киосками безраздельно, владеть или продавать в них не газеты и журналы, а что–то другое, наши действия вызовут негатив. Мы говорим: давайте поставим в городе новый киоск. Он стоит около 750 тысяч рублей. Не можете поставить - мы поставим. Только работайте. И вдруг – некое сопротивление и непонимание.

- Тяжело преодолеть непонимание? Ведь годами участники рынка строили отношения иначе…

- Время требует новых, качественных изменений. Мы участники этих процессов и потому раскачиваемся в одной лодке вместе. Но нам хотелось бы, чтобы амплитуда раскачивания была меньше, потому что когда она искусственно усиливается, то можно бортами цепляться и черпать воду. Поэтому мы и говорим: давайте не будем раскачивать эту самую лодку, давайте мы все вместе в ней окажемся и будем работать. Но, слава богу, за эти два года, что прошли, мы видим результат и понимание того, что делали все правильно. Хотя сталкивались с разного рода проблемами. Понятно, что отдельные бизнесмены получали огромные доходы, им было сложно их терять. Но победил здравый смысл и логика. И в городе сейчас чисто, наведен порядок. И людям нравится, и отрасль живет и, дай бог, будет процветать. И бюджет при этом не пострадал.

- То есть, на этот проект из бюджета не будет потрачено ни копейки?

- Совершенно верно! Мы говорим – давайте уйдем от всего этого беспредела. Давайте создадим нормальные, цивилизованные отношения, при которых город не заплатив ни единой копейки, получит комфортную сеть киосков, чтобы люди могли спокойно покупать газеты и журналы, чтобы москвичи получили хорошие киоски, а бизнесмены – возможность размещать рекламу.

"Наружка" должна быть безопасной

- Владимир Васильевич, какова новая стратегия развития рекламы в городе? Будут ли в будущем какие-то изменения?

- Стратегия, которую мы выработали, есть, и не хотелось бы, чтобы она менялась. Реклама должна быть. Это экономический рычаг и без нее нельзя. Но! Рекламы должно быть столько, чтобы она не надоела всем безмерно. К сожалению, это ощущение «надоедливости» сейчас превалирует. Поэтому, вырабатывая стратегию, мы говорим о том, что реклама не должна мешать воспринимать естественную среду города. Вся крупноформатная "наружка" должна была уйти из центра, и она ушла. От навязчивой рекламы в пределах Садового кольца мы тоже ушли. Хочу сказать, что совсем скоро, после проведения торгов, многие автомобилисты ощутят разницу – баннеров на дорогах станет значительно меньше. Реклама должна быть безопасной – поэтому ушли перетяжки.

Это одна из составляющих нашей философии – мы, как чиновники, должны следить за безопасностью, но не должны мешать развиваться отрасли. Работы много. Мы ежедневно демонтируем до 50 незаконных конструкций. В планах демонтажа – еще более 3000 таких же конструкций, из которых 200 – на крышах зданий. Но мы постараемся все сделать до марта.

Другие материалы газеты "Вечерняя Москва"