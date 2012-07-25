ФАС возбудила дело в связи с нарушениями в рекламе МММ

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Московское УФАС возбудило дело по признакам нарушения ЗАО "НТА Корпорация" статьи 28 Федерального закона "О рекламе" (реклама финансовых услуг).

Как сообщается на сайте УФАС по Москве, ЗАО "НТА Корпорация" распространяло наружную рекламу "МММ 2011; SERGEY MAVRODI.COM" по ряду адресов. Всего замечено 10 таких случаев.

В рекламе не указывалось лицо, оказывающее финансовые услуги, что противоречит части 1 статьи 28 закона о рекламе.

Дело о нарушении закона назначено к рассмотрению на 17 августа 2012 года.