В Москве запустили автобусы с рекламой детского общественного движения

Шесть автобусов с рекламой Трудового объединения молодежи и Детского движения Москвы начали курсировать по столице. Подробнее ознакомиться с деятельностью активной молодежи, прокатившись на транспорте с его рекламой, можно будет до конца года.

Рекламные автобусы следуют по маршрутам №28, 75, 101, 218, 12: улица Академика Янгеля – метро "Калужская", улица Подбельского – метро "Сокольники", метро "Ясенево" - Остафьевская улица, метро "Южная" - метро "Академическая", метро "Тимирязевская" – 2-й Красногвардейский проезд.