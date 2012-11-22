Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября 2012, 19:15

Экономика

Большой театр обвинили в ненадлежащей рекламе

Большому театру грозит штраф за рекламу табачной компании

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела дело в отношении Большого театра. Его обвиняют в ненадлежашей рекламе.

В ФАС поступило обращение с претензией к рекламе компании Japan Tobacco International, которая размещалась на брошюре театра с репертуаром на сентябрь-октябрь 2012 года. Производитель табачных изделий был официальным спонсором учреждения культуры.

Однако, согласно закону "О рекламе", реклама табака не должна распространятся в театрах, цирках, музеях, домах и дворцах культуры и других учреждениях. Кроме того, такая реклама в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде курения, сообщает пресс-служба ФАС России.

В результате антимонопольщики признали рекламу ненадлежащей, приняли решение выдать Большому театру предписание об устранении нарушений, а также передать материалы для возбуждения дела об административном нарушении. В случае неисполнения требований театру грозит штраф в размере от трёхсот до пятисот тысяч рублей.

Ссылки по теме


реклама Большой театр ФАС антимонопольщики

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика