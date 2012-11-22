Неграмотную рекламу в столице уберут в течение месяца

Проект "Москва - город грамотных людей" поможет исправить вывески

В столице проходит акция "Москва – город грамотных людей", в рамках которой жители города фотографируют ошибки в правописании на афишах и вывесках и присылают на специально для этого созданный портал.

Работы будет отслеживать экспертная группа, владельцам объявлений дадут месяц на устранение ошибок. Оператором проекта выступает МГГУ имени Шолохова, который по итогам акции может направить жалобу на неграмотную рекламу в местную управу.

Депутаты считают, что акция не исправит проблему, но может привлечь внимание к ней.

Фотографии будут приниматься до 30 ноября 2012 года. Создатели программы предусмотрели поощрение – наиболее активные участники получат смартфоны или фотоаппараты.