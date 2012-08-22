В Москве пройдет рейд по эвакуации "рекламных "Газелей"

ИТАР-ТАСС

Московские власти проведут очередной масштабный рейд по эвакуации с улиц "Газелей" с рекламой, сообщил руководитель департамента средств массовой информации и рекламы столицы Владимир Черников.

На этот раз рейд может влететь в копеечку владельцам машин: им придется платить не только за эвакуацию авто, но и за стоянку, передает РБК.

Нынешним законодательством реклама подобного рода запрещена, однако штрафы минимальны, поэтому владельцы "рекламных "Газелей" не торопятся их убирать с московских улиц.

По словам Черникова, недобросовестные рекламщики в пику властям даже изобретают различные ухищрения: ставят блокираторы на колеса, заклинивают коробки передач.

Напомним, последний раз массовая эвакуация "Газелей" с рекламой была проведена в марте 2012 года. Тогда город избавили от 283 машин.